Unicredit, via libera BCE a seconda tranche buyback 2024

UniCredit

Banco BPM

(Teleborsa) -ha ricevuto l'autorizzazione dallaper l'esecuzione della seconda tranche del programma di riacquisto di azioni proprie del 2024, per un importo massimo di 3,6 miliardi di euro.Sommato ai dividendi 2024 già pagati, si legge in una nota di Piazza Gae Aulenti, questo porterà la distribuzione per l'anno solare 2024 a 9 miliardi di euro, senza incidere sul CET1 , "grazie alla solida generazione organica di capitale". Il coefficiente CET1 di UniCredit, pari al 15,9% al 31 dicembre 2024, sottolinea l'istituto di credito, "rifletteva già tale distribuzione, confermando la capacità di UniCredit di offrire agli azionisti distribuzioni interessanti e sostenibili, aumentando al contempo la solidità patrimoniale".Il, per il quale sono state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, inizierà il prima possibile, dopo il completamento dell'offerta su, subordinatamente alle condizioni di mercato.