Boeing mette in congedo temporaneo decine di migliaia di dipendenti

Boeing

(Teleborsa) -, colosso statunitense che produce velivoli sia per utilizzo civile che militare, metteràdopo che circa 30.000 operai della costa occidentale degli Stati Uniti sono andati in sciopero venerdì, interrompendo la produzione di aerei."Stiamo avviando congedi temporanei nei prossimi giorni che avranno un impatto su un gran numero di dirigenti, manager e dipendenti con sede negli Stati Uniti - ha detto ilin un'e-mail ai dipendenti, secondo quanto scritto da Reuters - Stiamo pianificando che dipendenti selezionati prendanosu base continuativa per la durata dello sciopero".Un portavoce di Boeing ha affermato che i congedi avranno un. Ortberg ha anche affermato che lui e altri leader di Boeing "accetteranno una riduzione di stipendio commisurata per la durata dello sciopero".