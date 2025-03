Ambromobiliare passa in utile nel 2024. Ricavi +21%

Ambromobiliare

(Teleborsa) -, società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory e quotata su Euronext Growth Milan (EGM), ha chiuso ilconin crescita del 21% a 1.842 migliaia di euro rispetto ai dati dell'esercizio precedente (1.529 migliaia al 31 dicembre 2023). Dal punto di vista del segmento Equity Capital Market, nel corso dell'esercizio 2024 Ambromobiliare, quale advisor finanziario, ha concluso con successo 3 IPO su Euronext Growth Milan e un'operazione di M&A.L'è positivo per 98 migliaia di euro, in miglioramento rispetto all'EBITDA negativo di -398 migliaia di euro al 31 dicembre 2023. Il ritorno ai livelli positivi di EBITDA è maggiormente attribuibile alla crescita dei ricavi e ad un'attenta politica dei costi. Ilè positivo per 16 migliaia di euro al 31 dicembre 2024, contro un risultato netto negativo di -292 migliaia di euro al 31 dicembre 2023. Il risultato netto del periodo, leggermente positivo, risente comunque di maggiori ammortamenti e svalutazioni rispetto all'anno precedente.Laè negativa (debito) per 423 migliaia di euro al 31 dicembre 2024 (negativa per 476 migliaia al 30 giugno 2024 e negativa per 165 migliaia al 31 dicembre 2023). La Posizione Finanziaria Netta è principalmente stata influenzata negativamente dalla diminuzione di cassa (per circa 157 mila), dalla riduzione delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (per circa 171 mila) e dall'aumento di un finanziamento a breve (per circa 227 mila) e positivamente dalla riduzione di finanziamenti a breve e a lungo (per circa 297 mila).Ambromobiliare ha detto che la pipeline di mandati per l'esercizio in corso è paragonabile a quella dell'inizio dell'esercizio precedente. L'anche perché la società ha già chiuso nei primi mesi dell'anno un'operazione di IPO e un'operazione di M&A. I mandati in essere per le IPO su Euronext Growth Milan fanno riferimento ai seguenti settori: engineering, cosmetica, digital marketing. Gli incarichi nell'M&A sono attivi nel settore del lusso, dell'impiantistica, del tessile, della tecnologia e del marketing & comunicazione.