Campari affonda dopo dimissioni Ceo

(Teleborsa) - Giornata difficilissima per, che oggi è la peggiore nel paniere FTSE MIB con una perdita del 5,46% sui valori precedenti. A penalizzare le azioni dell'azienda attiva nel settore degli spirits ha concorso l'annuncio delle dimissioni del Ceo Matteo Fantacchiotti, con effetto immediato, e la sua sostituzione con due co-Ceo ad interim, Paolo Marchesini e Fabio Di Fede, che insieme all'Ad non esecutivo Bob Kunze-Concewitz si occuperanno di individuare il nuovo Chief Executive Officer nell'ambito dlel'azuienda o esternamente.Il quadro tecnico del titolo è in evidente deterioramento, con supporti a controllo stimati in area 7,039 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,221. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6,947.