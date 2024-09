doValue annuncia il raggruppamento azionario

doValue

(Teleborsa) -, fornitore di servizi finanziari quotato in Borsa, comunica che, in esecuzione della deliberazione assunta dall’Assemblea degli Azionisti dell'11 settembre 2024, si procederà al(codice ISIN IT0001044996; cedola n. 6),(codice ISIN IT0005610958 cedola n. 1), aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse.Il raggruppamento, che avverrà in data, prevede dunque un. Il giorno 20 settembre 2024 sarà l’ultimo giorno di negoziazione del titolo ante Raggruppamento. Ad esito del Raggruppamento ile quindi pari a 41.280.000 euro.Al fine di facilitare le operazioni di Raggruppamento e la gestione di eventuali resti che dovessero emergere dalle stesse, doValue ha conferito incarico a Equita SIM di rendersi controparte dal 25 settembre 2024 al 29 settembre 2024, dietro richiesta degli intermediari depositari interessati, per l’acquisto o la vendita delle frazioni delle nuove azioni raggruppate mancanti o eccedenti il numero minimo necessario per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni. Tali frazioni saranno liquidate, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie doValue del 20 settembre 2024 (ossia, l’ultimo giorno di negoziazione del titolo ante Raggruppamento).