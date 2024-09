FTC sanziona il CEO di Gamestop Ryan Cohen con quasi 1 milione di dollari

GameStop

(Teleborsa) - La(FTC) ha annunciato che, managing partner di RC Ventures e CEO di, pagherà unaper risolvere le accuse secondo cui la sua acquisizione di azioni Wells Fargo ha violato l'Hart-Scott-Rodino (HSR) Act.Secondo la denuncia, Cohen, che è anche il fondatore ed ex CEO di Chewy, haWells Fargo, con conseguenti partecipazioni aggregate di titoli Wells Fargo che hanno superato le soglie di deposito HSR. L'acquisto di Cohen ha innescato l'antitrust e di attendere prima di completare l'acquisizione. Tuttavia, Cohen non lo ha fatto, il che ha violato l'HSR Act, secondo la denuncia.L'HSR Act richiede alle aziende e ai privati ??di, tra cui acquisizioni di titoli, oltre una certa soglia, in modo che le agenzie federali possano indagare sugli accordi prima che vengano chiusi. Secondo la denuncia, l'acquisizione da parte di Cohen di titoli Wells Fargoai sensi dell'esenzione per soli investimenti dell'HSR Act, anche se la sua partecipazione rappresentava meno del 10% dei titoli con diritto di voto in circolazione di Wells Fargo.Quando ha acquisito le azioni Wells Fargo, Cohendi Wells Fargo, come dimostrato dalle e-mail di Cohen quando ha chiesto un posto nel consiglio di amministrazione. Dopo aver acquisito le azioni, Cohen ha proceduto ad avere comunicazioni periodiche con la dirigenza di Wells Fargo in merito a suggerimenti per migliorare l'attività di Wells Fargo e per chiedere un potenziale posto nel consiglio di amministrazione, secondo la denuncia.