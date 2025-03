Rocket Companies acquista Mr Cooper Group per 9,4 miliardi di dollari

Rocket Companies

Mr. Cooper Group

(Teleborsa) -, piattaforma fintech con sede a Detroit che include attività di mutui, immobili, titoli e finanza personale, ha annunciato unin una transazione interamente azionaria per, sulla base di un rapporto di cambio di 11,0x.Con questa acquisizione, Rocket porterà le sue capacità di recupero mutui leader del settore a unsu quasi 10 milioni di clienti, che rappresentano un mutuo su sei in America. In definitiva, questa combinazione determina un volume di prestiti più elevato e relazioni a lungo termine con i clienti, fornendo al contempo maggiori entrate ricorrenti e riducendo i costi di acquisizione clienti."Il servicing è un pilastro fondamentale della proprietà della casa, insieme alla ricerca della casa e all'origine del mutuo - ha affermatodi Rocket - Con i dati giusti e l'infrastruttura AI, forniremo i prodotti giusti al momento giusto. È così che costruiamo relazioni durature, sbloccando proattivamente i vantaggi e soddisfacendo le esigenze prima che si presentino. Non vediamo l'ora di accogliere i quasi 7 milioni di clienti di Mr. Cooper".