Moncler scende in Borsa dopo l'uscita di Rivetti dal capitale

(Teleborsa) - Seduta debole a Piazza Affari per il titolo, gruppo del lusso quotato su Euronext Milan, dopo che ieri sera, società facente capo alla famiglia di Carlo Rivetti (fondatore di Stone Island, società venduta al gruppo guidato da Remo Ruffini nel 2020), hadel capitale.La mossa era attesa, dopo la recente disdetta (10 settembre) del patto di consultazione per il voto in assemblea stipulato con Ruffini Partecipazioni in data 24 febbraio 2024, sebbene quell'accordo non avesse di per sé un valore vincolante sulla partecipazione, commentano gli analisti di, i quali aggiungono che questolegato alla partecipazione diGrinta.Il collocamento è avvenuto arispetto ai prezzi di mercato. "La decisione avviene in coincidenza con il recente peggioramento del contesto di settore, ma a nostro avviso si inserisce più che altro nella traiettoria di progressivo minor coinvolgimento di Rivetti nella gestione di Stone Island, dove nel frattempo è stata ormai completata la struttura manageriale", aggiunge Equita.Peggiora la performance di, con un, portandosi a. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 49,09 e successiva a quota 48,73. Resistenza a 50,08.