Equita, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo a 0,35 euro

Equita Group

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, presieduta da Sara Biglieri in qualità di Presidente, che si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la distribuzione di unpari a €0,35 per azione, da corrispondersi in due tranche, rappresentativo di un dividend yield superiore all’8%.All’Assemblea ha partecipato il 50,8% del capitale sociale della Società, rappresentativo del 61,1% del totale dei diritti di voto.I soci hanno altresì approvato la prima e la seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2024, il nuovo piano di incentivazione “EQUITA Group 2025-2027” basato su strumenti finanziari e le modifiche al piano “EQUITA Group 2022-2025” basato su phantom shares, e l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie.