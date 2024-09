Cambi, sterlina su nuovi massimi dal 2022. Effetto Bank of England

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la sterlina che si è rafforzata dopo la decisione della(BoE) di essere prudente e lasciare per ora i tassi invariati al 5% "In assenza di sviluppi materiali, un approccio graduale alla rimozione della restrizione politica rimane appropriato - si legge nello statement pubblicato al termine della riunione - La politica monetaria dovrà continuare a rimanere restrittiva per un tempo sufficientemente lungo, finché i rischi di un ritorno sostenibile dell'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine non si saranno ulteriormente dissipati. Il Comitato continua a monitorare attentamente i rischi di persistenza dell'inflazione e deciderà il grado appropriato di restrizione della politica monetaria a ogni riunione".La divisa britannica ha toccato i livelli record da marzo 2022, rispetto alla valuta statunitense, arrivando a 1,3289 dollari.Laaffermato che, salvo sorprese, sarà appropriato proseguire la manovra di riduzione del freno monetario, che tuttavia viene condotta gradualmente e su cui non si è fatta mettere pressione dal taglio da 50 punti base deciso ieri dallaOra le aspettative degli analisti sono di un possibile taglio dei tassi da parte della BoE, nella riunione di novembre.