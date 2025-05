Bank of England taglia tassi al 4,25%. Comitato spaccato

(Teleborsa) - Il Comitato di Politica Monetaria (MPC) dellaha, centrando le attese del mercato. Due membri avrebbero preferito ridurre il tasso di 50 punti base, al 4%. Due membri avrebbero preferito mantenere il tasso al 4,5%.La banca centrale ha spiegato chedopo l'imposizione dei dazi da parte degli Stati Uniti e le misure adottate in risposta da alcuni dei suoi partner commerciali. Successivamente si è verificata volatilità sui mercati finanziari e i tassi di interesse impliciti nel mercato si sono abbassati. Le prospettive di crescita globale si sono indebolite a causa di questa incertezza e dei nuovi annunci di dazi, sebbene gli impatti negativi sulla crescita e sull'inflazione del Regno Unito siano probabilmente minori.Il Rapporto di maggio della Bank of England delineaillustrativi. In uno scenario, si potrebbe verificare una minore offerta e una maggiore persistenza di salari e prezzi interni, anche a causa degli effetti di secondo impatto legati all'aumento a breve termine dell'inflazione misurata dall'indice dei prezzi al consumo (IPC). In un altro scenario, le pressioni inflazionistiche potrebbero attenuarsi più rapidamente a causa di una maggiore o più duratura debolezza della domanda rispetto all'offerta, riflettendo in parte le incertezze a livello globale e nazionale.Sulla base dell'evoluzione della visione del Comitato sulle prospettive di inflazione a medio termine, "un", si legge nello statement. La politica monetaria "dovrà continuare a rimanere restrittiva per un periodo sufficientemente lungo, fino a quando i rischi per un ritorno sostenibile dell'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine non si saranno ulteriormente dissipati".