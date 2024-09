Campari rimbalza in Borsa dopo il sostegno della holding Lagfin

Campari

(Teleborsa) -il titolo, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nel campo delle bevande, dopo che non è riuscito a fare prezzo nei primi minuti di contrattazioni per eccesso di rialzo. Il primo prezzo è stato battuto alle 9:10 a quota 7,55 euro per azione, rispetto alla chiusura di ieri a 6,978 euro.Ad aiutare il rimbalzo, dopo il ribasso del 14% registrato nell'ultima settimana, è la notizia che, la holding di diritto lussemburghese con cui la famiglia Garavoglia controlla il gruppo,ordinarie poiché ritiene che l'attuale prezzo delle azioni "non rifletta accuratamente il vero valore".Ieri le azioni del gruppo hanno chiuso in ribasso del 7,48%, dopo che l'amministratore delegatohala guida del gruppo dopo soli cinque mesi, parlando di "motivi personali".Il declino in Borsa era iniziato, quando diversi trader e analisti avevano riferito che l'AD aveva definito ilper il settore in una conferenza di BofA. Il titolo era sceso di quasi il 6% quel giorno, prima di perdere un ulteriore 2% lunedì.Alle 9:15si attesta a 7,41 euro, con un aumento del 6,19%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 7,521 e successiva a 7,709. Supporto a 7,333.