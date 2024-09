Cresce l'industria dell'audio entertainment in Italia: +4% nel 2024

(Teleborsa) - L'continua la sua crescita inarrestabile, con un incremento significativo nelNel 2024, infatti, gli ascoltatori hanno raggiuntocon un aumento di, pari a un incremento del 4%. A confermarlo è l'ultima ricerca diper, presentata durante, l'evento dedicato ai trend e alle abitudini di ascolto organizzato da Audible e Amazon Music.Secondo J, l'audio entertainment è ormai un settore consolidato: "Questa ènon è più una novità", ha dichiarato. Nel corso del 2023, Audible ha investito 5,5 milioni di euro in Italia, di cui 1,4 milioni destinati alla produzione di podcast originali. Nel 2024, il, aggiungendo 2.000 nuovi titoli, per un totale di 16.000 titoli disponibili. "Oggi, uno su tre ascolta podcast: è per questo 30% che noi oggi siamo qui", ha aggiunto Baixeras.Prevalentemente, che trascorronoL’ascolto avviene soprattutto in casa (72%) e durante gli spostamenti (59%), con la macchina come mezzo preferito (36%). Il multitasking è una delle ragioni principali per cui il podcast è così popolare: il 68% degli utenti lo apprezza proprio perché può essere ascoltato mentre si svolgono altre attività.Gli ascoltatori italiani prediligono podcast di approfondimento (47%), seguiti da quelli di informazione (45%) e inchiesta (36%). Crescono anche il tempo medio di ascolto, che è arrivato a 25 minuti a sessione, e la frequenza mensile, con quasi 5 sessioni al mese. In aumento anche il consumo di contenuti in inglese (25%), pur restando l’italiano la lingua dominante (98%).Sebbene la difficoltà nella ricerca di contenuti sia drasticamente calata rispetto al 2023 (8% dal 21%), alcune barriere all’ascolto persistono.. Tuttavia, il numero crescente di titoli e generi disponibili indica che il settore è in forte espansione e sempre più in linea con le aspettative del pubblico.ha confermato l’importanza strategica dell’Italia per l’azienda: "Continuiamo a investire per, in grado di appassionare sia chi già fruisce di audiolibri e podcast, sia nuovi ascoltatori. Negli ultimi anni abbiamo arricchito il nostro catalogo con produzioni sempre più spettacolari, puntando a costruire un'industria dell'audio entertainment solida".L'audio entertainment si conferma dunque un, capace di attrarre un numero sempre maggiore di utenti grazie a una crescente varietà di contenuti e generi disponibili.