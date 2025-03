MIR 2025 chiude con record di presenze (+30%) e profilo sempre più internazionale

(Teleborsa) -, la grande fiera dell'innovazione nel settore dell'audiovisivo e dell'intrattenimento che si tiene alla Fiera di Rimini, che chiude con un(+30% le sul 2024) e si fa spazio nel mondo dell’audiovisivo e dell’intrattenimento.La strategia avviata tre anni fa ha dato i suoi frutti e l’evento ha registrato un- ed una partecipazione di un. Le presenze internazionali hanno rappresentato il 19% del totale, con Germania, Gran Bretagna, Cina e Paesi Bassi a fare la parte del leone. Un segnale chiaro di come MIR stia assumendo una dimensione sempre più globale.La kermesse, che si sviluppa su 8 padiglioni e oltre 40.000 metri quadrati di esposizione, rappresenta un hub strategico per il networking, l’innovazione e le opportunità di business, creando un luogo di ideale per il confronto tra aziende, buyer e decision-maker: il "pilastro"ha consolidato il suonell'ambito della manifestazione, per offrire ai professionisti un’esperienza diretta delle soluzioni più avanzate per l’audio e l’entertainment contra show live e virtuali, quattroe le spettacolariper esperienze audio multidimensionali. Tra le grandi novità di quest’anno, il, un’area outdoor interamente dedicata alle demo live dei più innovativi sistemi audio.La manifestazione si è aperta con un, AD della Lega Serie A, che ha discusso le nuove. Grande successo anche per il, dove aziende e professionisti hanno potuto testare le ultime innovazioni per la comunicazione aziendale, dai ledwall interattivi alle piattaforme di videoconferenza avanzate., sono stati offerti oltre 15 tra workshop e momenti di networking dedicati alle soluzioni per il business.Anche il mondo dellae del clubbing ha trovato come di consueto in MIR la sua casa, conche, per il terzo anno consecutivo, ha offerto un mix perfetto di formazione e innovazione. Oltre alla più grande esposizione di consolle mai vista in Italia, il programma ha visto la partecipazione deicome per esempio Albertino, Big Fish, Andro, Roberto Intrallazzi, Albert Marzinotto, Giacomo Maiolini, Sergio Cerruti, Dj Skizo, Dj Aladyn e Master Freez.Il successo di MIR 2025 vuole essere on un punto di arrivo, ma. Il team è già al lavoro per, che si svolgeràcon l’obiettivo di offrire un’esperienza ancora più innovativa e coinvolgente. Nuove tecnologie, nuovi formati, nuove opportunità di business e formazione stanno già prendendo forma per rendere la prossima edizione ancora più memorabile.