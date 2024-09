Intel, nessun piano per cedere la quota di maggioranza di Mobileye

Mobileye

Intel

(Teleborsa) - In qualità di azionista di maggioranza di, società israeliana di guida autonoma quotata al Nasdaq,ha "un'attenzione incrollabile alla creazione di valore ed è entusiasta del futuro della sua attività". Al momentonella società."Fornendo a Mobileye separazione e autonomia, abbiamoe accelerare il suo percorso verso la creazione di un valore ancora maggiore - si legge in una nota del colosso statunitense dei semiconduttori - Crediamo nel futuro della tecnologia di guida autonoma e nel ruolo unico di Mobileye come leader nello sviluppo e nell'implementazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS)".