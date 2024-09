MAIRE, NEXTCHEM si aggiudica contratto per impianto in Oman

MAIRE

(Teleborsa) -annuncia che NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions), attraverso la sua, licenziataria di tecnologie per derivati chimici di alto valore e plastiche biodegradabili, si è aggiudicata da Al Baleed Petrochemical Company (ABP) il licensing della tecnologia, il process design package e la fornitura del catalizzatore per un impianto di anidride maleica che sarà ubicato nella Salalah Free Zone, in Oman.L'impianto fa parte di un complesso industriale per la chimica che ABP sta sviluppando volto alla catena del valore del GPL, del metanolo e dell'ammoniaca e avrà una, un intermedio utilizzato per la produzione di plastiche biodegradabili.Lo scopo del lavoro comprende il licensing e il process deisgn package per la tecnologia proprietaria dell'anidride maleica di CONSER, nonché l'assistenza tecnica durante l'esecuzione del progetto, fino alla messa in servizio e all'avvio. Inoltre, CONSER fornirà il relativo catalizzatore.Questo progetto, si legge in una nota, rappresenta un passo importante nel posizionamento dell'Oman come attore chiave nel mercato delle plastiche biodegradabili, sfruttando l'hub logistico della Salalah Free Zone per i settori petrolchimico e della trasformazione delle risorse naturali., ha commentato: “Questo risultato consolida la posizione di MAIRE come leader mondiale nella tecnologia dell’anidride maleica e suoi derivati, confermando il nostro ruolo di abilitatore tecnologico in aree geografiche strategiche”.