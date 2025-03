MAIRE, Barclays aumenta target price e conferma Equal Weight

Barclays

MAIRE

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (+13% dai precedenti 9,70 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, confermando lasul titolo a "".Gli analisti scrivono che, mentre i risultati del quarto trimestre di Maire sono stati presi negativamente, con il titolo in calo del 14% rispetto al settore (BEUOILS) del 4% nella giornata, ilin quella che è stata una giornata debole per il complesso energetico più ampio, poiché l'OPEC ha iniziato a rilasciare la sua capacità inutilizzata."Il motivo era chiaro, ie l'aumento dei ricavi del quarto trimestre nel 2024 è stato in parte un recupero di fine anno - si legge nella ricerca - Nessuno dei due sminuisce l'incoraggiante quadro a medio termine che è stato rafforzato al CMD".La società prevede ancora ordini in entrata di 8 miliardi di euro nel 2025, un book-to-bill di 1,2x e l'attività Sustainable Technology Solutions (STS) sta maturando rapidamente. "In effetti, i, con un significativo potenziale di creazione di valore se realizzati - viene sottolineato - A questo proposito, la vendita dell'8% della quota dei fondatori in NextChem per una cifra che valutiamo pari a 10x EV:EBITDA 2025, fornisce una valutazione non correlata che potrebbe rivelarsi prudente se i piani di crescita si concretizzassero".