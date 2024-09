OPA Alkemy, accordo di adesione e reinvestimento con FMCC sull'1,05% del capitale

Alkemy

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa sulle azioni, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan, l'offerente (Retex) ehanno sottoscritto un accordo in forza del quale FMCC si è impegnata ad aderire all'OPA con tutte le proprie 59.752 azioni Alkemy, rappresentative dell'sociale e dello 0,84% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee, e - a esito e subordinatamente al perfezionamento dell'OPA - a reinvestire in Retex l'importo di 720.000 euro.L'accordo tra Retex e FMCC: (i) l'accordo di adesione e reinvestimento sottoscritto da Retex con Duccio Vitali, in data 3 giugno 2024; (ii) gli accordi di adesione sottoscritti da Retex con 10 azionisti di Alkemy, parte del top management, in data 14 giugno 2024; nonché (iii) l'accordo di adesione e reinvestimento sottoscritto da Retex con Twinfin in data 6 agosto 2024.Tali, incluso il nuovo con FMCC, hanno a oggetto complessivamente 1.137.771 azioni Alkemy, rappresentative dele del 28,47 % dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee.