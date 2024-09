Rally per l'indice delle società High Tech italiane (+3,14%), seduta effervescente per Technoprobe

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Guizzo per ilche non si cura dell'andamento in rosso dell'Ilha aperto la giornata a quota 104.605, con uno scatto di 3.248,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l', che arretra a quota 1.018, dopo una partenza a 1.026.Tra i titoli del, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +3,52%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 4,06%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +3,07%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,21%.Tra ledi Piazza Affari, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,35%.Risultato positivo per, che lievita del 3,04%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 3,04% sui valori precedenti.