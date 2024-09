USA, leading indicator in calo ad agosto

(Teleborsa) - Ancora in frenata ad agosto il superindice USA che sintetizza le condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato daldegli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota 101,8 punti in calo dello 0,2% rispetto al mese precedente, quando si era registrato una contrazione dello 0,6%, e contro il -0,3% atteso dagli analisti.La componente che riguarda laè salita dello 0,3% a 112,7 punti, mentre la componente sulleè rimasta invariata a 119,5 punti."Ad agosto,e ha registrato il suo sesto calo mensile consecutivo", ha affermato Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager, Business Cycle Indicators, presso The Conference Board. "L'erosione ha continuato a essere guidata dai nuovi ordini, che hanno registrato il valore più basso da maggio 2023. Anche uno spread negativo sui tassi di interesse, le aspettative persistentemente cupe dei consumatori sulle future condizioni aziendali e i prezzi delle azioni più bassi dopo il tumulto del mercato finanziario di inizio agosto hanno pesato sull'indice. Nel complesso,. The Conference Board prevede che la crescita del PIL reale statunitense perderà slancio nella seconda metà di quest'anno, poiché prezzi più elevati, tassi di interesse elevati e debito crescente erodono la domanda interna. Tuttavia, nel riepilogo delle proiezioni economiche della Fed di settembre 2024, i responsabili politici hanno suggerito che sono probabili 100 punti base di tagli dei tassi di interesse entro la fine di quest'anno, il che dovrebbe ridurre i costi di prestito e sostenere un'attività economica più forte nel 2025".