Wall Street in pesante calo

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, con ilche sta lasciando sul terreno il 2,54%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l', che continua la seduta a 5.141 punti. Pessimo il(-2,87%); sulla stessa linea, in forte calo l'(-2,74%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,45%),(-3,33%) e(-2,85%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,16%.Sensibili perdite per, in calo del 5,07%.In apnea, che arretra del 3,85%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,51%.Al top tra i, si posizionano(+2,28%),(+0,83%) e(+0,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,05%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,65%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,23%.Scende, con un ribasso del 5,81%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,2%)15:45: PMI servizi (atteso 52,9 punti; preced. 54,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 53,5 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,3 punti; preced. 50,2 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 1,8%).