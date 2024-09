Amazon si impegna a formare 200.000 studenti in ambito STEM entro il 2026

(Teleborsa) -ha annunciato il suo impegno nellain ambito(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) entro il 2026. L'iniziativa coinvolgerà scuole secondarie, università, corsi post-diploma e formazione professionale per sviluppare competenze digitali e avvicinare i giovani alle carriere tecnologiche. L'annuncio è stato presentato al"In Amazon, crediamo che sia fondamentale impegnare sempre più risorse e condividere le nostre competenze affinché più giovani si avvicinino alle, che offrono straordinarie opportunità sia per la loro crescita che per quella del Paese", ha dichiarato, ha aggiunto: "Il divario di competenze digitali è una sfida importante. Programmi come AWS Academy e AWS Educate hanno l’obiettivo di democratizzare l'accesso all'istruzione STEM, offrendo risorse gratuite e percorsi formativi accessibili a tutti".In questa cornice, Amazon ha presentato il programma ‘’, rivolto a studenti delle scuole secondarie, che mira a favorire l'accesso alle carriere informatiche, anche per chi proviene da comunità svantaggiate. Il programma includee risorse di apprendimento online in collaborazione con Code.org e Programma il Futuro.Amazon continuerà inoltre a sostenereper le comunità svantaggiate in collaborazione con Save the Children e altri enti, puntando a ridurre il divario digitale e formare i futuri innovatori.