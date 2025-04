Enel lancia Windesign, il contest per il futuro delle turbine eoliche

(Teleborsa) -, sempre piu` integrate con l’ambiente circostante e progettate per ridurre al minimo l’impatto paesaggistico. Enel ha lanciato, un contest internazionale rivolto a studi di architettura, societa` di ingegneria, imprese, start-up, universita` e studenti di tutto il mondo, con l’obiettivo di raccogliere nuove idee e soluzioni che integrino funzionalita`, design, innovazione e sostenibilita` nelle turbine eoliche. Una, con soluzioni che combinino avanzamento tecnologico e design.Il contest stimolera` i migliori creativi e ingegneri a ideare,sviluppate secondo criteri di ridotto impatto ambientale e paesaggistico, idoneita` tecnico-funzionale, flessibilita` di utilizzo e sostenibilita` economica e finanziaria, nel pieno rispetto delle comunita` locali e in conformita` alle normative vigenti.Si e` aperta ufficialmente la gara: la prima fase del contest prevede che disegni e progetti vengano depositati entro la mezzanotte del 16 giugno. I progetti che saranno ammessi alla fase successiva riceveranno un premio di 5.000 euro.La seconda fase, quella finale, partira` il primo luglio e i candidati ammessi avranno tempo fino a mezzanotte del 29 settembre per presentare un progetto di dettaglio e un report tecnico-economico sulla fattibilita` delle soluzioni proposte.Inoltre, saranno assegnati tre riconoscimenti speciali non cumulativi, per le categorie (i) Design, (ii) Fattibilita` Tecnico-Economica e (iii) Innovazione e Sostenibilita`, da 15.000 euro ciascuno.