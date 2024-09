Bank of America aprirà più di 165 nuove filiali in USA entro fine 2026

Bank of America

(Teleborsa) -, una delle principali istituzioni finanziarie al mondo, ha detto oggi di esserein 63 mercati statunitensi, di cui quasi 40 quest'anno. Questo si aggiunge agli oltre 100 centri aperti dall'azienda negli ultimi due anni."Stiamo raggiungendo sempre più clienti attraverso l'espansione e la modernizzazione dei nostri centri finanziari - ha affermato Aron Levine, Presidente di Preferred Banking presso Bank of America - Mentre la maggior parte dei clienti utilizza le nostre capacità digitali per le proprie operazioni bancarie quotidiane, visitano i nostri centri pere per consigli sulle loro priorità di vita e sui loro obiettivi finanziari".L'espansione dei centri finanziari di Bank of America è iniziata nel 2014 e negli ultimi 10 anni l'azienda hanei suoi centri.All'inizio di quest'anno, la banca ha completato la ristrutturazione e la modernizzazione dei suoi centri finanziari in tutto il paese. Grazie a questo sforzo, sono stati, concentrandosi sulla creazione di uffici e spazi per riunioni in cui i clienti possano parlare con gli specialisti finanziari.Con oltre il 95% delle interazioni con i clienti che si svolgono sulla piattaforma digitale della banca, Bank of America ha adattato i suoi centri finanziari per concentrarsi su spazi per riunioni in cui i clienti possono avere conversazioni approfondite sulle loro finanze. Nell'ultimo anno, i clienti hanno fissato quasi 10 milioni di appuntamenti con gli specialisti finanziari nei centri finanziari; quasi il 20% di questi appuntamenti sono stati incontri tra clienti e consulenti di soluzioni finanziarie per