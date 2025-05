Danske Bank, utile in crescita nel 1° trimestre nonostante calo margine di interesse

(Teleborsa) -, banca danese, ha registrato undi 5.757 milioni di DKK (circa 771 milioni di euro) neldel 2025, in aumento rispetto al primo trimestre 2024 (5.629 milioni di DKK) e sopra le attese degli analisti (5,31 miliardi di corone), grazie all'aumento del reddito netto da commissioni e del reddito netto da negoziazione e alla riduzione delle spese operative, sebbene l'effetto sia stato parzialmente compensato da un minor margine di interesse netto e da un minor utile netto da attività assicurativa.La banca prevede che il reddito totale sarà leggermente inferiore nel 2025 rispetto al 2024, a causa deldovuto alla riduzione prevista dei tassi di mercato. Il reddito del core banking continuerà a beneficiare del solido reddito da commissioni e dei continui sforzi per guidare lo slancio commerciale e la crescita, in linea con gli obiettivi finanziari per il 2026. Il reddito da attività di negoziazione e assicurativa sarà soggetto alle condizioni del mercato finanziario. Prevede un utile netto compreso tra 21 e 23 miliardi di DKK.Alla fine del primo trimestre del 2025, Danske Bank avevacirca 1,5 milioni di azioni per un importo totale di 355 milioni di corone danesi a fronte del programma di riacquisto di azioni pianificato per un valore di 5 miliardi di corone danesi. Dopo aver dedicato quasi cinque anni a Danske Bank e un totale di 36 anni a una carriera aziendale attiva, Stephan Engels, Direttore Finanziario, si è ritirato dai ruoli dirigenziali. Cecile Hillary ha assunto la carica di Direttore Finanziario il 1° marzo 2025.