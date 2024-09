Bank of America taglia le stime sul lusso europeo. Downgrade per Zegna

Bank of America

LVMH

Kering

Zegna

Hermes

Brunello Cucinelli

Pandora

Brunello Cucinelli

Zegna

Moncler

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Ladel settorecontinuerà probabilmente nel secondo semestre del 2024 e nel 2025 (-1% nel 2H e +3% nel 2025), portando a unae a, con il recente deterioramento che è stato causato dal consumatore cinese, che è stato l'unico motore della crescita dei ricavi nel primo semestre del 2024. Lo affermano gli analisti di(BofA) in una ricerca sul tema.La banca d'affari ha; il 12% al di sotto del consenso. Parte di ciò si è già riflesso nei prezzi delle azioni (-15% in 1 mese). Il lusso viene scambiato a 20x P/E 2024, nella fascia bassa del suo recente intervallo P/E 20-25x, ma con una visibilità limitata su una riaccelerazione della crescita dei ricavi è difficile identificare un catalyst peril re-rating.BofA ha quindie Hugo Boss aper riflettere uno scenario più impegnativo nel 2024-25 e rischi sugli utili. Ha tagliato i target price del 20% in media. Ora haGuardando alle, il TP diè stato tagliato a 100 euro per azione (-17%), quello dia 9,8 dollari per azione (-25%), quello dia 55 euro per azione (-21%), quello su Prada a 60 dollari di Hong Kong (-14%), quello sua 5 euro per azione (-33%).