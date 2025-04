Zegna, ricavi in leggero calo a 459 milioni di euro nel 1° trimestre. Pesano Cina e Thom Browne

Ermenegildo Zegna

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha registrato undi 458,8 milioni di euro per il, in calo dello 0,9% su base annua e dell'1,2% in termini organici rispetto ai 463,2 milioni di euro del primo trimestre del 2024.I ricavisono stati di 345,1 milioni di euro, rispetto ai 328 milioni di euro del primo trimestre del 2024, in crescita del 5,2% su base annua (+4,6% in termini organici), rappresentando l'81% dei ricavi dei prodotti a marchio del Gruppo. I ricavidei prodotti a marchio sono stati di 79,5 milioni di euro, in calo del 19,8% su base annua (-19,4% in termini organici).Nel primo trimestre del 2025, l'areaha registrato un fatturato di 154,1 milioni di euro, in calo dell'1,6% su base annua (-1,8% su base organica), pari al 34% del fatturato del Gruppo. Il fatturato nelleè stato di 125 milioni di euro, in crescita del 9,5% su base annua (+8,9% su base organica), pari al 27% del fatturato del totale. Il fatturato nella regione dellaè stato di 123,3 milioni di euro, in calo dell'11,6% su base annua (-12,4% su base organica), pari al 27% del totale, riflettendo ancora un contesto di mercato debole nella regione che ha interessato tutti e tre i marchi. Il fatturato nelè stato di 55,9 milioni di euro, in crescita del 6,5% su base annua (+8,4% su base organica), pari al 12% del totale."Nonostante le persistenti difficoltà del nostro settore,- ha commentato il- Il marchio ZEGNA ha registrato un aumento del fatturato del +4%, trainato dalla solida performance del DTC, particolarmente brillante nelle Americhe e nell'area EMEA. I risultati di Thom Browne, pur supportati da un trend positivo nel retail, hanno continuato a essere influenzati dalla nostra decisione strategica di ridurre l'esposizione al canale wholesale. TOM FORD FASHION ha registrato un buon +4% di fatturato, trainato da una crescita del 10% del DTC, dimostrando un andamento in miglioramento, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, ulteriormente amplificato dal notevole successo della sfilata di marzo"."Siamo incoraggiati da questi primi risultati positivi, ma anche consapevoli delle recenti incertezze geopolitiche ed economiche - ha aggiunto - E sebbeneper tutti i nostri marchi, rimaniamo vigili, flessibili e concentrati sulle nostre priorità strategiche, consapevoli che ciò che Ciò che conta davvero è la forza dei nostri marchi e il nostro incrollabile impegno a rimanere vicini ai nostri clienti".