BCE, redditività banche europee a nuovo massimo storico

(Teleborsa) - La redditività delle banche in Europa ha raggiunto un, nel secondo trimestre del 2024, in aumento rispetto al 15,74% del trimestre precedente e al 15,71% del secondo trimestre del 2023. Lo rileva la Vigilanza bancaria della BCE.Secondo l'ultima rilevazione effettuata dall'istituzione di Francoforte, la principale misura sulla solidità patrimoniale - il coefficiente Common Equity Tier 1 ( CET1 ) - è ulteriormente, da 15,74% del trimestre precedente e dal 15,71% dello stesso periodo di un anno fa.Stabili i livelli dei: il tasso dei "Non performing loans" ( NPL ) è fermo al 2,30% a fronte del 2,31% del trimestre precedente e del 2,26% del secondo trimestre 2023.In questo ambito, lariporta un "aumento significativo" dei prestiti a rischio allo "stadio due", con una quota al 9,45% in calo rispetto al 9,50% del primo trimestre, ma superiore al 9,19% di un anno prima.