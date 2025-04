Oro aggiorna record storico a 3.177 dollari

(Teleborsa) - L'oro continua a correre e, in risposta al crollo dei mercati, raggiunge un nuovo record storico nell'intraday di 3.177 dollari l'oncia. Ad ispirare gli acquisto del bene rifugio c'è l'incertezza di cosa accadrà domani, 2 aprile 2025, quando è previsto l'annuncio di dazi reciproci. Si teme invece che il Presidente Trump passi ad un sistema di dazi universali, che avrebbe impatti pesanti sull'economia.Il future sull'Oro in consegna giugno, intanto, scambia a 3.161 dollari l'oncia, in vantaggio dello 0,36% rispetto a ieri, dopo aver raggiunto un picco giornaliero di 3.177 USD.