Mossa UniCredit: Commerzbank esamina opzioni, governo tedesco sostiene indipendenza

(Teleborsa) -ha preso atto della mossa die ilnell'interesse dei suoi stakeholder, ovvero investitori, clienti e dipendenti". Lo ha affermato un portavoce del gruppo all'agenzia tedesca DPA.Intanto, ilha detto didi Commerzbank" e di non essere a favore di un'acquisizione da parte di UniCredit. Lo ha detto un funzionario del ministero delle Finanze, secondo quanto riporta Reuters.Stamattina UniCredit ha presentato istanza regolamentare per l'acquisizione di una partecipazione superiore al 10% e fino al 29,9% in Commerzbank e nel frattempo ha sottoscritto strumenti finanziari su una quota pari a circa l'11,5%, con cuidell'istituto tedesco.