Unicredit, Orcel: su BPM ancora nessuna decisione. Su Commerzbank siamo dove pensavamo di essere

Commerzbank

(Teleborsa) - Su"non abbiamo ancora preso una decisione: stiamo rivedendo la situazione dopo l'accordo su, che distrugge valore, e le richieste del Golden Power". Lo ha detto l', intervistato da Cnbc. "Siamo stati molto chiari sul fatto che non eseguiremmo operazioni se non saranno nell'interesse dei nostri azionisti, ha sottolineato l'AD. Abbiamo uno scenario di base standalone che ritengo imbattibile nei prossimi tre anni dal punto di vista della distribuzione e della crescita dell'EPS".Orcel ha chiarito anche la posizione di Unicredit nei confronti di. "Siamo esattamente dove pensavamo saremmo stati". "Aspettiamo con pazienza di impegnarci con un nuovo governo e con Commerzbank in una discussione costruttiva. Se un accordo è possibile, lo perseguiremo. Se non sarà possibile - ha detto Orcel - rivaluteremo la nostra posizione".