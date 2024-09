Terna, buyback per oltre 600 mila azioni e conclusione del programma di acquisto

Terna

l'operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, dal 16 al 20 settembre 2024, complessivamente(pari al 0,030% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,0098 euro per azione, per unpari aNell’ambito del Programma, Terna ha quindi acquistato 998.428 azioni proprie (pari allo 0,050% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 7.999.999,09 euro.Conseguentemente, il avviato in data 4 settembre 2024,, essendo stato raggiunto l’ammontare massimo dello stesso, come da comunicato stampa del 3 settembre 2024.Le azioni complessivamente acquistate nell’ambito del suddetto Programma si sommano alle ulteriori 3.153.420 azioni proprie già detenute dalla Società. A oggi, dunque, Terna detiene complessivamente 4.151.848 azioni proprie (pari allo 0,207% del capitale sociale). Le società controllate non detengono azioni della capogruppo Terna.A Piazza Affari, oggi, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,25%.