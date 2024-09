Alberta Ferretti lascia la direzione creativa del brand

Aeffe,

(Teleborsa) -ha deciso di lasciare ladel brand da lei fondato. La comunicazione è arrivata dal Consiglio di Amministrazione disocietà del lusso, quotata al segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, che opera sia nel settore del prêt-à-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria con marchi di elevata notorietà, tra cui Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino e Pollini. Ferretti manterrà comunque il suo ruolo didi Aeffe e annuncerà il nome della persona scelta per succederle alla Direzione Creativa nelle prossime settimane.Con ladella scorsa settimana allasi è concluso quindi il percorso stilistico della designer italiana, protagonista di un’avventura imprenditoriale e creativa iniziata nel 1980.“Sono passati 43 anni dalla mia prima sfilata. L’entusiasmo e la passione che nutro verso il mio lavoro e verso la moda sono immutati, ma credo che a questo punto della mia carriera sia una scelta giusta e consapevole quella di aprire la strada ad un nuovo capitolo creativo per il marchio che ho fondato e che continuerà a portare il mio nome - ha dichiarato- Sono felice ed orgogliosa di lasciare a chi mi succederà un’eredità fatta di eleganza, femminilità e concretezza. Credo che il brand Alberta Ferretti continuerà ad essere un punto di riferimento per tutte quelle donne che amano tutto ciò che è sofisticato, ricercato e di grande qualità.”