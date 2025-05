Compagnia dei Caraibi, ricavi in calo a 10 milioni di euro nel primo trimestre

Compagnia dei Caraibi

Brown-Forman

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha chiuso ilconpari a 10 milioni di euro, in decrescita del 12,4% rispetto al 31 marzo 2024 (11,4 milioni)."L'andamento dei ricavi nel primo trimestre dell'anno riflette un, ma incorpora soprattutto la flessione dei ricavi connessa all'avvicinarsi della data di uscita dal nostro portfolio spirits dei brand, da sempre significativi in termini di volumi per la società", ha commentato il"È una dinamica che conosciamo bene in quanto tipica delle fasi transitorie di cambio di distribuzione, affrontiamo dunque una contrazione del tutto attesa - ha aggiunto - Nonostante il Gruppo stia attraversando una, soprattutto al fine di ottenere maggiori efficientamenti, rimaniamo fiduciosi sulla solidità del modello di business. Infatti, tutto il restante portfolio prodotti, sia spirits sia vino, mostra una performance stabile e una domanda solida. In questi mesi manteniamo alto il focus sull'implementazione delle attività volte ad attrarre nuovi brand da acquisire in distribuzione esclusiva. La nostra strategia è volta a rafforzare il core business distributivo B2B e B2C che si affianca alla nostra storica attività di brand building".