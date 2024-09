Commerzbank, Bettina Orlopp nominata CEO: ci attendono compiti significativi

Commerzbank

(Teleborsa) - Il Supervisory Board diha ridefinito le responsabilità del top management del Gruppo e ha. Questo sviluppo avviene in un momento in cui la banca tedesca sta cercando di respingere la potenziale scalata di, che ha acquisito una quota considerevole di Commerzbank nonostante l'atteggiamento ostile delle istituzioni tedesche.Knof aveva informato il Presidente Jens Weidmann della sua decisione di non cercare un secondo mandato come CEO all'inizio di settembre. Da allora, il Presidential e Nomination Committee è stato impegnato in unae ha raccomandato la soluzione ora approvata al Supervisory Board, che ha concordato all'unanimità.Knof era entrato a far parte di Commerzbank come CEO il 1° gennaio 2021, dopo aver ricoperto precedenti ruoli presso. Orlopp èe fa parte dell'Executive Board dall'ottobre 2017, ricoprendo di recente il ruolo di CFO. In precedenza, ha trascorso 19 anni presso McKinsey.Inoltre,, membro del Board of Managing Directors responsabile per i Corporate Clients, è stato nominato. Per quanto riguarda la successione del ruolo di CFO, il Supervisory Board ha avviato una ricerca strutturata. Nel periodo di transizione dopo il passaggio di consegne, Bettina Orlopp assumerà entrambe le funzioni in un doppio ruolo."Come banca leader, in particolare per il Mittelstand tedesco, continueremo a creare un valore sostanziale per i nostri azionisti, clienti e dipendenti - ha detto Orlopp - Sebbene abbiamo una strategia efficace,. Insieme a tutti i nostri partner chiave, affronteremo con successo le sfide che ci attendono".