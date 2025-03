UniCredit, Orcel: effetto positivo per azionisti anche con uscita da Commerzbank

Commerzbank

UniCredit

(Teleborsa) - Nell'operazione"abbiamo usato del capitale eccedente, abbiamo investito, abbiamo speso dei soldi per coprirlo. Quindi, nel momento in cui noi volessimo uscirne,. Quindi dal punto di vista dei nostri investitori, abbiamo aumentato - nel caso in cui non dovessimo procedere - il capitale eccedente che abbiamo dentro". Lo ha affermatodi, rispondendo alla domanda di un piccolo azionista durante l' assemblea "La quota in Commerzbank vale il doppio di quanto l'abbiamo acquistata, ma se faccio delle coperture non prendo tutto l'ammontare dell'apprezzamento - ha spiegato - Quindi, da una parte le cose sono andate bene, ma se non avessimo fatto le coperture avremmo guadagnato di più. Se le cose dovessero andare meno bene o dovessimo uscire,".