ENI, Descalzi: fortemente focalizzati su obiettivo zero emissioni metano in 2030

ENI

(Teleborsa) -, che evidenzia il ruolo dicome pioniere nell'implementazione delle iniziative per la gestione del metano. La nostra forte focalizzazione sulla riduzione delle emissioni di metano, unita all'applicazione di nuove tecnologie, ha reso Eni un leader di settore e ha ridotto significativamente queste emissioni nell'ultimo decennio". Lo ha sottolineato l'amministratore delegato dii in concomitanza con la pubblicazione da parte del gruppo del suo primo rapporto sulle emissioni di metano "Methane Report 2024", in occasione dell'evento Iea-COP29 dal tema "Turning Methane Pledges Into Action", in corso a New York.quanto abbiamo appreso nelle collaborazioni con altri operatori del settore e della supply chain, per contribuire a ridurre significativamente le emissioni di metano in tutta la catena del valore del petrolio e del gas. Mentre guardiamo al futuro, il nostro impegno resta"Il rapporto - spiega una nota - riconosce il ruolo chiave che la riduzione delle emissioni di metano nel settore Oil & Gas può svolgere nella lotta al cambiamento climatico. Descrive inoltre in dettaglio le azioni di Eni per ridurre le emissioni di metano in tutte le sue attività e il modo in cui l'azienda condivide queste competenze con gli altri operatori del settore"Eni ritiene che "il gas naturale giochi un ruolo significativo nel percorso di transizione energetica al 2050 grazie alla sua economicità, affidabilità, versatilità e basso contenuto di carbonio rispetto ad altri combustibili fossili. Tuttavia, sono necessarie delle azioni globali per eliminare le perdite di metano lungo tutta la catena del valore del gas naturale. Guidata da un forte focus interno, Eni è impegnata a ridurre le emissioni di metano nelle sue operazioni da oltre un decennio".Il gruppo evidenzia anche come "le emissioni dirette di metano del gruppo Eni si sono più che dimezzate negli ultimi sei anni (2018-2023);l'intensità emissiva di metano nell'Upstream, pari allo 0,06%, colloca Eni tra i leader del settore". Inoltre la società ha raggiunto la riduzione del 95% delle emissioni fuggitive di metano e riduzione dell'86% dell'intensità emissiva di metano nelle nostre attività Upstream nel 2023 rispetto al 2014; la riduzione del 20% delle emissioni di metano nelle attività upstream