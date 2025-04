Eni, utile trimestre a 1,4 miliardi. Descalzi: solidi risultati in contesto macroeconomico incerto

Eni

(Teleborsa) -chiude i primi tre mesi del 2025 con l'(rettificato) a 1,41 miliardi di euro, in calo dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2024 e l'a 1,17 miliardi (-3%). L'utile operativo proforma adjusted è stato di 3,68 miliardi anch'esso in calo dell'11%."I solidi risultati del primo trimestre 2025 sono sostenuti dai migliorati fondamentali economico-finanziari della Società", si legge nella nota dei conti di Eni.Laregistra un calo del 5% nel trimestre a 1,64 milioni., ha commentato: ". Manteniamo la disciplina finanziaria e la determinazione nel fare leva sui nostri vantaggi competitivi basati sull’esplorazione, sulle tecnologie proprietarie e sugli innovativi modelli di business, per eseguire la trasformazione e generare valore per i nostri azionisti. Gli straordinari successi esplorativi aprono nuove opportunità di mercato e di ritorni. Con Petronas stiamo creando un nuovo satellite upstream paritetico, autofinanziato, con lo scopo di valorizzare l’ingente potenziale delle nostre scoperte al largo dell’Indonesia. Il modello di “esplorazione duale” è stato applicato negli accordi con Vitol, anticipando la monetizzazione dei rilevanti progetti Eni di Baleine e Congo FLNG con incassi attesi pari a $2,7 mld. La strategia di crescita e di creazione di valore basata sui satelliti relativi alla transizione prende slancio; Enilive e Plenitude hanno perfezionato ulteriori investimenti, mentre è in fase di definizione il nuovo satellite dedicato all’attività di cattura/stoccaggio della CO2. Nel primo trimestre Eni ha conseguito su base adjusted 3,7 mld di utile operativo proforma, 1,4 mld di utile netto e 3,4 mld di flusso di cassa operativo in gradodi coprire gli investimenti lordi di 1,9 mld e la distribuzione di cassa agli azionisti. Questi risultati insieme agli incassi della gestione del portafoglio ci consentono di ridurre il rapporto di leva al livello storicamente minimo di 0,12.: grazie a un portafoglio di attivi di elevata qualità, in grado di fornirci ampia flessibilità, e a strutture finanziarie collaudate che assicurano una disciplinata allocazione del capitale e una crescita autofinanziata,. Come risultato abbiamo individuato oltre 2 mld di azioni di razionalizzazione della spesa, equivalenti a circa 15 $/bbl di effetto prezzo, e siamo in gradoper il 2025 nel contesto di una solida struttura finanziaria"."In risposta ai rischi macroeconomici e alle incertezze sui dazi commerciali", la società ottimizza i piani di spesa per il 2025 e "farà ricorso alle leve di portafoglio". Le azioni di mitigazione relative agli investimenti, portafoglio, costi e altre iniziative di cassa sono previste compensare oltre 2 mld di euro di effetti negativi dello scenario.Gliper il 2025 sono stati rivisti al di sotto di 8,5 mld rispetto a una previsione iniziale di 9 mld. Gli investimenti al netto delle dismissioni sono attesi inferiori a 6 mld rispetto a una stima iniziale compresa tra 6,5-7 mld.Assumendo lo scenario aggiornato di 65 $/bbl per il prezzo del petrolio Brent, 40 €/MWh per il prezzo spot del gas al TTF, 3,5 $/bbl per il margine di raffinazione Eni SERM e un tasso di cambio EUR vs USD pari a 1,1, il CFFO adjusted di Gruppo è ora atteso a €11 mld, un risultato migliore di quanto implicherebbe la variazione dei parametri di scenario.attesa ancora a 1,7 mln boe/g allo scenario Brent di 65 $/bbl. GGP EBIT proforma adjusted confermato a €0,8 mld, in incremento a oltre €1 mld in caso di esito positivo delle negoziazioni e di un favorevole scenario di riferimento.: EBITDA proforma adjusted atteso pari a €1 mld e oltre €1,1 mld, rispettivamente; a fine 2025, capacità installata da fonti rinnovabili attesa oltre 5,5 GW (100% Plenitude); capacità di lavorazione delle bioraffinerie attesa a 1,65 MTPA, a cui si aggiunge circa 1 MTPA in costruzione.In attesa dell’approvazione dell’Assemblea degli azionisti del prossimo 14 maggio,di competenza dell’esercizio 2025 a €1,05 per azione e l’avvio del programma di riacquisto di azioni da €1,5 mld.Quarta tranche del dividendo 2024 pari a €0,25 per azione in pagamento il 21 maggio 2025. L’Assemblea degli Azionisti del prossimo 14 maggio 2025 è attesa approvare il dividendo 2025 di €1,05 per azione da distribuirsi in quattro tranche e di rinnovare l’autorizzazione al programma di acquisto azioni proprie.Robusta struttura patrimoniale e rapporto di leva entro l’intervallo obiettivo. Il rapporto d’indebitamento è atteso nell’intervallo 0,15-0,2.