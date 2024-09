FAE Technology annuncia acquisizione IpTronix

FAE Technology

(Teleborsa) -, Tech company a capo dell'omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell’elettronica, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale di, società attiva nello sviluppo di soluzioni elettroniche ad alta e altissima complessità. "L’operazione - ha comunicato FAE Technology in una nota -, che sarà perfezionata entro e non oltre il 31 dicembre 2024, segnerà anche l’ingresso di, fondatore IpTronix, in FAE Technology".Pennisi assumerà la carica didel Gruppo FAE Technology, coordinando in questo ruolo anche le attività di IpTronix. Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, acquisirà la carica di. "La scelta va nella direzione di massimizzare le sinergie tra le realtà del Gruppo FAE Technology e la società acquisita, garantendo allo stesso tempo la continuità ed una governance efficiente"."L’acquisizione di IpTronix si inserisce nel percorso di crescita del Gruppo, contribuendo ad incrementarne il know how negli ambiti verticali in cui IpTronix è leader - ha sottolineato, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology -. Sono certo che l’ingresso di Dario Pennisi nel nostro management team con il ruolo di CTO consentirà di valorizzare la sinergia tra i diversi R&D center del Gruppo, potenziando l’offerta e la capacità di cogliere dal mercato le migliori opportunità. Il Gruppo FAE Technology si conferma come emergente punto di riferimento nel panorama Tech nazionale ed europeo"."Oggi IpTronix inizia un nuovo cammino all'interno del gruppo FAE Technology, di cui sono onorato di diventare il nuovo CTO. La visione di crescita sostenibile e l'energia di tutte le incredibili persone di cui è formata l‘azienda sono state per me la garanzia che, insieme, saremo molto di più della somma delle parti", ha aggiunto il fondatore di IpTronix,