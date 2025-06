FAE Technology capofila del progetto ReLife4PCBA: 0,7 milioni a fondo perduto da UE

FAE Technology

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha annunciato l', finalizzato allo sviluppo di un sistema integrato per il recupero, la tracciabilità e la rigenerazione delle schede elettroniche.ReLife4PCBA è inserito all'interno del, che ha sostenuto l'iniziativa con un cofinanziamento pari a 1,1 milioni di euro. Il progetto, di durata triennale, è frutto della collaborazione di FAE Technology - che opera quale capofila - con altre tre imprese bergamasche (Daze, Socaf ed Ecomet Refining)."ReLife4PCBA mira a offrire una soluzione evoluta e scalabile per supportare il passaggio all'approccio circolare nella gestione delle schede elettroniche a fine vita, rispondendo all'esigenza concreta di gestire il crescente volume di rifiuti elettronici generati dalla digitalizzazione e dall'IoT - commenta l'- Il progetto rappresenta un esempio concreto di innovazione orientata alla sostenibilità, frutto di una sinergia industriale virtuosa nata sul territorio e fondata su competenze fortemente radicate e visioni condivise".Dal punto di vista manifatturiero, il progetto prevede ildi FAE Technology, attraverso un investimento di circa 400 mila euro in nuove attrezzature e risorse.Il progetto, con conclusione prevista per il 31 maggio 2028, dispone di un budget complessivo pari a 1,9 milioni di euro. FAE Technology partecipa con un contributo complessivo di 1,3 milioni di euro, distribuito lungo l'intero triennio di attività, di cui