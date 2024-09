Mela Works, round da 2,4 milioni di euro con CDP Venture e Terna Forward

Terna

(Teleborsa) -, startup che ha sviluppato una soluzione per migliorare la gestione delle attività nei cantieri, hache ha visto la partecipazione come lead investor di, attraverso il Fondo "Corporate Partners I" - comparto InfraTech, e di, il veicolo di Corporate Venture Capital del Gruppo. Al round hanno partecipato anche il fondo italo francese 360 Capital Partners e l'acceleratore americano Techstars, che avevano già investito nella startup.L'azienda ha anche annunciato l'con un team dedicato, pianificando significativi investimenti in marketing già a partire dalle prossime settimane.Mela Works è stata fondata da- e ha sviluppato la piattaforma Mela per gestire i lavori di cantiere e monitorarne i costi attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva. La piattaforma Mela è in grado di supportare sia le necessità delle piccole e medie aziende del settore edilizio e impiantistico, che i processi delle grandi aziende industriali in settori come utility, infrastrutture, manifatturiero."Grazie all'investimento ricevuto con questo round vogliamo da un lato proseguire con l'innovazione del nostro prodotto,, dall'altro replicare il modello italiano in altri mercati, iniziando dalla Spagna - spiega Francesco Putignano, co-founder e CEO - Abbiamo progettato Mela per semplificare il tracciamento delle informazioni sul campo e la nostra soluzione si sposa con le esigenze di tutte quelle aziende impegnate nella realizzazione di opere o progetti complessi".