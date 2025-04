Next Generation Robotics, round da 4,5 milioni di euro guidato da CDP Venture Capital SGR

(Teleborsa) -, startup toscana specializzata nella robotica ferroviaria, spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna, ha chiuso un. L'operazione è stataattraverso il fondo Digital Transition - PNRR, che utilizza le risorse stanziate dall'UE tramite l'iniziativa NextGeneration EU, con l'obiettivo di favorire la transizione digitale delle filiere e delle piccole e medie imprese, con il coinvolgimento del Fondo ToscanaNext, istituito e gestito da CDP Venture Capital e sottoscritto dalle principali fondazioni bancarie della Toscana (Fondazione CR Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Caript, Fondazione Monte dei Paschi di Siena) per massimizzare gli investimenti destinati alle imprese innovative territorio.Al round hanno(in qualità di gestore del F. 394/81) accompagnati da Pariter Robotics e RoboIT, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Robotica e l'Automazione industriale nato su iniziativa di CDP Venture Capital e Pariter Partners, questi ultimi già presenti nel precedente round Seed da 1 milione di euro.Grazie a questa operazione, la startup ambisce ad affermarsi come azienda di riferimento nel settore della robotica ferroviaria. Next Generation Robotics, nata nel 2020, impiega oggi un, ed è guidata dal CEO e co-founder Massimiliano Gabardi. Le risorse raccolte attraverso questo round saranno utilizzate in particolare per accelerare la crescita dell'azienda, attraverso il consolidamento sul mercato europeo e l'espansione a livello internazionale.Grazie a unae la Scuola Superiore Sant'Anna, e con il supporto dal 2022 del Polo RoboIT per il percorso di trasferimento tecnologico, Next Generation Robotics ha sviluppato unche è in grado di eseguire autonomamente l'ispezione del sottocassa dei treni, ossia la parte inferiore del treno che comprende sia la componentistica meccanica di sicurezza (freni, pinze e dischi), sia gli elementi relativi agli impianti, come i connettori e le tubazioni, quindi tutte quelle parti del treno che richiedono manutenzione e devono essere ispezionate periodicamente dagli operatori."Siamo molto soddisfatti di questo importante traguardo - ha dichiaratodella startup - che ci consente di mettere sempre più in luce il nostro prodotto di punta, il robot ARGO, concepito per eseguire in maniera automatica l'ispezione del sottocassa dei treni e che si configura come tecnologia abilitante per l'implementazione di logiche innovative di manutenzione predittiva. La collaborazione con partner industriali di rilievo come Trenitalia e Deutsche Bahn ci ha consentito di sviluppare soluzioni robotiche in grado di rispondere alle reali esigenze del settore. Grazie alla disponibilità a bordo di molteplici sensori, tra cui sistemi di visione artificiale, i nostri robot possono acquisire dati in tempo reale finalizzati all' addestramento di algoritmi di AI con sempre maggiore capacità predittiva".