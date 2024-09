Viveracqua: quinta emissione Hydrobond da 200 milioni per l'efficientamento del servizio idrico veneto

(Teleborsa) - Quintanell’ambito dell’iniziativa hydrobond. Dal 2014 e grazie a quest’ultimo collocamento, l'ammontare degli investimenti attivati per l’ammodernamento e l’efficientamento delle infrastrutture delsalirà a unL’emissione è stata interamente sottoscritta da(BEI),(CDP),(Kommunalkredit) e(Volksbank) con la garanziaha agito come arranger e collocatore di titoli.L’operazione, che si configura come un private placement, consentirà di finanziare in modo innovativo i piani di investimento delle- acquevenete, Alto Trevigiano Servizi, Azienda Gardesana Servizi, Etra, Livenza Tagliamento Acque, Medio Chiampo, Piave Servizi, Viacqua - che servono, grazie a una rete acquedottistica di. Nello specifico, saranno, mirati all’ammodernamento e all’efficientamento della rete, in linea con i principi di gestione sostenibile dell’acqua (Obiettivo 6 dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite) e a beneficio dei territori serviti.Grazie allo strumento dell’, dal 2014 sono state realizzatecon l’obiettivo di sostenere i piani di crescita e manutenzione dei gestori soci di. Queste emissioni hanno contribuito ad attivare investimenti sul territorio percon un impatto positivo sulla vita dei beneficiari finali e contribuendo a ridurre le perdite nelle reti. L’hydrobond è stato assistito parzialmente dalla, della durata massima di 25 anni e senza limiti di importo, erogati dal sistema bancario alle imprese a condizioni di mercato, garantendo fino al 70% dell’importo., ha detto: "Ringraziamo gli investitori per la grande fiducia riposta nei nostri ambiziosi progetti di sostenibilità; è un riconoscimento della solidità e credibilità del lavoro congiunto dei 12 gestori del Servizio Idrico Integrato riuniti in Viveracqua e dell’efficace dimensione industriale raggiunta dall’aggregazione. Il finanziamento legato a questa quinta emissione degli hydrobond consentirà. Negli ultimi 10 anni, le aziende pubbliche di Viveracqua, lavorando insieme, hanno affinato procedure, competenze e sistemi per sfruttare al meglio questi strumenti di finanziamento e dare continuità ai piani di crescita e di sostenibilità di ciascun’azienda, con circa due miliardi di euro di nuove opere in risposta al cambiamento climatico"."Questo accordo conferma ancora una volta il, un settore che abbiamo," ha commentato. "Gli hydrobond emessi da Viveracqua, in cui abbiamo investito fin dalla prima emissione, dimostrano come una solida governance e l’utilizzo della finanza strutturataa raccogliere maggiori risorse da reinvestire a loro volta a favore della lotta contro il cambiamento climatico. Questo tipo di operazioni si inserisce perfettamente anche nell’ambito dell’Unione del Mercato dei Capitali, che mira a facilitare l’accesso delle imprese a nuove fonti di finanziamento, riducendo la dipendenza dal credito bancario e sostenendo una crescita economica più sostenibile e resiliente".: "A dieci anni dal collocamento del primo Hydrobond e al raggiungimento di, prosegue con successo questa innovativa operazione in grado di produrre un tangibile impatto sulla vita di tutte le famiglie e le imprese venete," ha dichiarato"Questa nuova operazione consolida, anche grazie alla sinergia con gli altri investitori istituzionali, il nostro ruolo nelpiù moderne e in grado di gestire la risorsa idrica in modo sempre più sostenibile per il futuro".ha commentato "Prendere parte a questa nuova operazione di sistema è motivo di grande soddisfazione per il nostro Gruppo, soprattutto perché, di cui. In questi anni, insieme a partner e investitori istituzionali, abbiamo supportato le società del Consorzio Viveracqua nei loro ambiziosi piani di investimento per rendere più moderna ed efficiente la rete idrica sui territori, contribuendo in modo decisivo alloQuesta operazione segna, inoltre, un traguardo storico per Banca Finint: siamo di fronte al decimo anno dalla nascita dei basket bond, uno strumento finanziario innovativo che – primo in Italia – il nostro istituto ha introdotto sul mercato proprio nel 2014 e che, applicato a diversi ambiti e settori, ha accompagnato la crescita del tessuto imprenditoriale del Paese"., dichiara "Con questa operazione SACE conferma il suo forte impegno a supportare investimenti incon Garanzia Archimede. Nello specifico questa operazione ci rende particolarmente orgogliosi per via del processo di efficientamento infrastrutturale del servizio idrico veneto che creerà un effetto leva sulla competitività: stimiamo infatti che l’impatto sull’economia sarà di 220 milioni di euro per il valore della produzione,"., ha aggiunto: "Dopo il nostro impegno nelle precedenti emissioni, "Viveracqua Hydrobond" del 2020 e del 2022, siamo molto lieti di partecipare a questa importante operazione di follow-up. Il nostro ripetuto coinvolgimento nel finanziamento dei necessari ammodernamenti e ampliamenti delle infrastrutture idriche è una prova dele con gli altri partner del progetto, nonché del nostro impegno verso investimenti infrastrutturali sostenibili che apportano benefici tangibili alle comunità"."Come Banca regionale del Nord-Est siamo orgogliosi di rinnovare il nostro impegno a favore dello sviluppo ed efficientamento della rete idrica veneta. L’operazione, conclusasi tramite la sottoscrizione dell’innovativo strumento finanziario dell’Hydrobond, è coerente da un lato con il piano industriale della nostra Banca "I-mpact 2026", che vede come uno dei, e dall’altro con gli obiettivi dell’relativi alla gestione sostenibile di un bene di primaria importanza qual è l’acqua".Ilformato da Banca Finint e dallo Studio Legale Cappelli RCCD ha agito in qualità di arranger, collocatore e consulente legale dell’operazione. BEI e CDP sono state assistite dallo Studio Legale Legance in chinese wall, mentre Kommunalkredit e SACE sono state assistite da due team dedicati dello Studio Legale Cappelli RCCD. Lo Studio Pirola Pennuto Zei ha assistito i gestori nei loro processi deliberativi.