Europa, emissione di bond e prestiti ESG decelera nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Neldel 2024, l'ha totalizzato 158 miliardi di euro,del 14% rispetto al secondo trimestre del 2023 (YoY) e del 31% rispetto al primo trimestre 2024 (QoQ). È quando emerge dall'ESG Finance Report dell'Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME). Le obbligazioni e i prestiti ESG includono obbligazioni ESG-labelled (basate sui proventi), sustainability-linked bond, transition bond, green loan e sustainability-linked loan.Gli emittentihanno guidato l'origination totale di prestiti e obbligazioni da inizio anno, contribuendo con 76 miliardi di euro di proventi. Gli emittentihanno seguito, generando 72 miliardi di euro di proventi totali. In particolare, circa il 50% delle obbligazioni legate alla sostenibilità e di transizione è stato originato ine metà delle obbligazioni ESG è stata emessa in Germania o FranciaTrimestre su trimestre, l'emissione diè diminuita rispettivamente del 18%, 65% e 40%. Tuttavia, su base annua, le classi di attività green e sostenibili hanno registrato un incremento annuale, guidato principalmente da un robusto importo emesso nel primo trimestre dell'anno. I green bond europei hanno raggiunto il più alto importo emesso nel primo semestre mai registrato.hanno continuato a registrare un ulteriore calo su base trimestrale e annuale. L'importo cumulativo emesso nella prima metà dell'anno è il più basso osservato dal 2020.Le entità sovrane e sovranazionali continuano a contribuire in modo significativo alla crescita dei mercati primari verdi e sostenibili. Entro la fine del secondo trimestre del 2024, ilaveva emesso il. Questo nuovo green government bond, emesso a fine maggio con scadenza nel 2037, ammonta a 9 miliardi di euro.L'Italia è stata seguita dalla, che ha emesso 7,7 miliardi di euro in un nuovo OAT green a metà gennaio, seguita dall'con 6,89 miliardi di euro. La Banca europea per gli investimenti è al quarto posto con 6 miliardi di euro in una singola emissione verde. La Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale () francese mantiene la sua posizione di leader di mercato per i social bond.L'emissione di, comprese le obbligazioni con etichetta ESG, legate alla sostenibilità e di transizione, ha rappresentato ildurante il 2024 YtD, una percentuale inferiore rispetto al 14% nel 2023 e al 18% nel 2022. Questa era composta dal 9,6% di obbligazioni green, dall'1,9% di obbligazioni sociali, dall'1,1% di obbligazioni sostenibili, dallo 0,7% di obbligazioni legate alla sostenibilità e di transizione.