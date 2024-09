PwC Italia firma l'AI Pact europeo

(Teleborsa) -ha firmato oggi ill', lanciato dallacon l'obiettivo di incoraggiare l'adozione delle migliori pratiche per l'AI e supportare le organizzazioni nella pianificazione anticipata per la conformità all'AI Act.Le organizzazioni coinvolte nell'AI Pact si sono ufficialmente impegnate pere a comunicare le azioni che stanno intraprendendo per soddisfare i requisiti dell'Act.PwC Italia ha preso parte all’AI Pact con l’impegno di portare avanti le proprie best practice in tema di AI literacy, AI governance e di mappatura degli Use cases aziendali, così ribadendo il suo ruolo di frontrunner nell’adozione di un Framework di Responsible AI.spiega: "Con l'adesione all'AI Pact, rafforziamo il nostro impegno e lavoro nel campo dell'innovazione digitale. Siamo profondamente convinti che l'Intelligenza Artificiale sia unacon numerosi effetti benefici e siamo desiderosi di intraprendere questo percorso per migliorare le nostre competenze e la nostra struttura digitale, ma anche per supportare i nostri Clienti nella stessa direzione".