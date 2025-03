Pizzaut, Acampora: 100 ragazzi autistici assunti entro il 2028

(Teleborsa) - Continua a crescere il progetto, la catena di pizzerie operata e gestita per la maggior parte da giovani con un disturbo dello spettro autistico, che fa capo all'associazionefondata nel 2016 da. La catena di pizzerie, ad oggi composta da due ristoranti, continua a crescere in popolarità e clienti,e mira ad arrivare a 100 assunzioni entro il 2028.La visione di Nico Acampora però non è limitata ai ristoranti tradizionali, e mira ad espandere ed a distribuire la propria idea di impresa inclusiva con il progettopresentato lo scorso luglio 2024 a Milano, presso la Torre Libeskind diin Citylife, che mira ad assumere 120 ragazzi e ragazze autistiche entro il 2028. Esattamente come i due ristoranti di PizzAut, anche ihanno l'obbiettivo di autosostenersi a livello economico ed arrivare anche a generare utili (secondo il business plan sono sufficienti 120 pizze al giorno per arrivare a break even e cominciare a generare utili).Il piano d’impresa del progettoè stato infatti curato da, con il supporto di un team di professionisti di PwC Strategy, e donato a PizzAut. Si prevede la costituzione di una flotta di oltre 100 Food Truck, con a bordo 5 ragazzi e ragazze, e quindi la realizzazione di oltre 500 posti di lavoro assunti a tempo indeterminato. Ogni truck ospiterà, di cui 4 appartenenti allo spettro autistico, destinati alla preparazione degli alimenti, ed un educatore con ruolo di coordinatore. La prima fase del progetto prevede il dislocamento di, uno per provincia lombarda, che saranno assegnati alle associazioni che faranno richiesta e risponderanno, come coordinamento, brand e logistica, alla sede centrale di PizzAut. Una prima prova di PizzAut "on the road" ha avuto lugo all'interno dello scorso Concertozzo di Elio e le Storie Tese allo stadio brianteo di Monza, mentre il vero debutto dei Food Truck di PizzAut avverrà all'interno del prossimo concerto diil prossimo 5 Luglio a bassano del Grappa. Il gruppo rock milanese sostiene da tempo il progetto di Nico Acampora, e si è posto l'obbiettivo di trasformare i propri eventi in veri e propriAltro aspetto importante del progetto è rappresentato dalla nuova piattaformaper ladei Food Truck, appositamente realizzata per essere utilizzata da ragazzi/e autistici. Lo sviluppo è stato seguito direttamente da PWC Italia, che ha posto particolare attenzione nella user experience in modo da renderla compatibile con le necessità delle persone con disturbo dello spettro autistico, eliminando colori troppo accesi, animazioni e banner, e rendendo tutti i passaggi chiari, espliciti e comprensibili.Durante la presentazione del progetto, Nico Acampora ha posto una particolare attenzione aldel proprio modello di impresa, che trasforma la vita dei ragazzi autistici rendendoli, tra le altre cose, dei contribuenti a tutti gli effetti: un ragazzo disabile che frequenta un centro diurno, e non sempre i centri sono scelta ideale per tutte le disabilità, mentre una persona diversamente abile che viene inserita all'interno di una impresa inclusiva diventa a tutti gli effetti un componente della società cheanche a livello economico, semplicemente pagando le tasse.