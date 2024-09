Titoli di Stato, Tesoro assegna in asta BTP per 5,25 miliardi. Rendimenti in calo

(Teleborsa) - Il Tesoro ha assegnato, nell'asta odierna,(scadenza agosto 2026) per 2,75 miliardi di euro,(scadenza maggio 2029) per 1,25 miliardi e, a(scadenza maggio 2039) per 1,25 miliardi.In totale il MEF ha venduto titoli per un totale di 5,25 miliardi di euro.In particolare, per il BTP Short Term, a due anni, lè stato del 2,51% con un calo di 38 punti base; forti leper 4,461 miliardi; per i BTP indicizzati a 5 anni, il tasso è sceso all'1,17% (-44 punti base) e le richieste sono state pari a 1,953 miliardi. Forte la domanda anche per il BTP a 15 anni, per 1,808 miliardi, e il rendimento si è attestato all'1,97%.