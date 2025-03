Titoli di Stato, MEF: in asta il 13 marzo fino a 8,25 miliardi di BTP

(Teleborsa) - Giovedì prossimo, 13 marzo, andranno in asta complessivamente fino a 8,25 miliardi di euro di BTP a medio e lungo termine. Lo rende noto ilIn particolare, andranno in asta da 3,5 a 4 miliardi di euro dicon cedola 2,65%; da 0,75 a 1,25 miliardi di euro dicon cedola 2,45%; da 1,25 a 1,5 miliardi di euro dicon cedola 4,30% e da 1,25 a 1,5 miliardi di euro dicon cedola 4,00%. Per tutte le emissioni il regolamento è previsto per il 17 marzo.