Franchetti, redditività semestrale in forte aumento. In fase avanzata per M&A

Franchetti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella manutenzione di reti infrastrutturali, ha chiuso il primo semestre del 2024 conpari a 3.519.696 euro, in crescita del 22% rispetto al primo semestre del 2023. L'è pari a 1.054.822, con un EBITDA Margin del 30% sul valore della produzione, contro gli 475.043 (EBITDA Margin pari a 16,5%) del primo semestre 2023, registrando un incremento del 122,0%. Ilè pari a 451.613 rispetto a 171.268 nel primo semestre 2023 (+163,7%)."Abbiamo approvato unsenza intaccare la marginalità - ha commentato l'- Il mercato dei servizi per la manutenzione delle infrastrutture è in costante crescita, spinto in particolare dalla digitalizzazione"."Sul fronte delle acquisizioni, siamoche porteranno ulteriore valore a Franchetti, non solo in Italia, ma anche nei mercati chiave con solide prospettive per il nostro business - ha aggiunto - Grazie a un portafoglio ordini che riflette la continua espansione del nostro settore e le forti sinergie tecnologiche e commerciali tra le nostre società, prevediamo per il 2024 risultati in linea con le attese di crescita organica delineate dagli analisti finanziari. L'aumento di capitale recentemente sottoscritto e il rapporto costruttivo con i nostri Azionisti ci forniscono ulteriore solidità, consentendoci di guardare al futuro con fermezza e determinazione"L'è pari a 1.890.248 (debito) rispetto a 418.776 (debito) al 31 dicembre 2023. In particolare, i debiti finanziari sono pari a 4.040.052 rispetto 3.021.054 al 31 dicembre 2023.