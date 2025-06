Droni, un mercato in decollo: nuove opportunità per Impianti

Impianti

(Teleborsa) - Ilin Italia sta vivendo una fase di, con una crescita del 10% registrata nel 2024 e prospettive ancora più ambiziose per il prossimo triennio. Secondo i dati dell’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano, il mercato ha raggiunto un valore di. L’Italia si conferma tra i Paesi europei più avanzati trainata in particolare dal segmento delle, ovvero l’utilizzo di droni per svolgere attività come ispezioni, monitoraggio, logistica e servizi industriali, che da soloIn un contesto nazionale caratterizzato da una crescente attenzione e sviluppo nel mercato dei droni, la societàquotata su Euronext Growth Milan, si distingue comedel settore, rafforzando il proprio ruolo di tech scout e business developer. Nell’aprile 2025, la Società ha annunciato il, un brand interamente dedicato allo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per i droni e la mobilità aerea."Con il lancio di Drone4Italy, vogliamo consolidare il nostro ruolo di pionieri nell’innovazione tecnologica e accelerare la diffusione della Mobilità Aerea Avanzata in Italia”, ha dichiarato, Founder & CEO di Impianti.Nell'ultimo update sul 2024,, da 0,70 euro, e confermato il rating, il che implica un potenziale rialzo di circa il 44% rispetto all'attuale prezzo delle azioni.Impianti è una società attiva come technology scout, system integrator e business developer, alla ricerca di tecnologie all’avanguardia da offrire ai propri clienti sotto forma di soluzioni chiavi in mano nei settori ICT, audio & video, piattaforme di collaborazione e comunicazione unificate, sanità, difesa e forze dell’ordine. I clienti di riferimento sono principalmente Pubbliche Amministrazioni e Enti Governativi, grandi imprese e il sistema educativo.